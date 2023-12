Gudmundsson, si accende l'asta: chi lo vuole in Italia e quanto costa

Albert Gudmundsson continua a firmare reti decisive. In gol anche ieri contro la Juve per l'1-1 finale, l'attaccante islandese si conferma uno dei giocatori più stimati in Serie A. E ora c'è la fila per acquistarlo. In Italia piace molto a Roma, Juve e Napoli, mentre all'estero si sono mosse soprattutto le società della Premier League. Il prezzo? Siamo sui 20 milioni, ricordano a Genova, dove si godono una delle più grandi intuizioni di calciomercato. Sì, perché il classe '97 è stato pagato due anni fa appena 1,2 milioni di euro e adesso in tanti rimpiangono di non averci provato prima.