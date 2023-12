Ricordate Bertolacci? Era della Roma, ecco dove andrà a giocare a gennaio

La Cremonese saluta ufficialmente Andrea Bertolacci, voluto fortemente dall’ex tecnico Ballardini e rimasto poi ai margini con mister Stroppa. Il centrocampista cresciuto nelle giovanili della Roma e che in carriera ha vestito le maglie dei Lecce, Genoa, Milan e Sampdoria farà infatti ritorno in Turchia, in prestito al Fatih Karagümrük.