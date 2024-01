Bonucci, pista Fenerbahçe. Sfumato Huijsen, il Frosinone vira su Bonifazi

Kevin Bonifazi (27) è il rinforzo in difesa per il Frosinone, chiuso in meno di 48 ore una volta incassata la preferenza di Dean Huijsen (18) che ha scelto la Roma e José Mourinho (60) rinunciando ai ciociari con cui aveva un’intesa di massima: Guido Angelozzi ha trovato l’accordo sulla base del prestito secco con il Bologna, oggi Bonifazi farà le visite e sosterrà già il primo allenamento con i gialloazzurri. Eusebio Di Francesco (54) lo aveva inserito nella sua lista già dall’estate. E adesso sotto con Nadir Zortea (24) e Alessio Zerbin (24): serve solo il via libera di Atalanta e Napoli. I bergamaschi potrebbero aspettare come tempo massimo il match di campionato con i ciociari, in programma lunedì prossimo al Gewiss Stadium.