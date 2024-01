Diretta calciomercato, segui tutte le trattative di oggi LIVE

Dieci giorni alla fine del mercato di riparazione, caccia ai rinforzi per affrontare il rush finale in Serie A e nei top 5 campionati europei. Segui gli aggiornamenti in tempo reale e novità del giorno su acquisti e cessioni delle squadre italiane ed estere.

10:45

Newcastle, ceduto Manquillo al Celta Vigo

Il Newcastle ha formalizzato la cessione di Manquillo. Il difensore spagnolo passa al Celta Vigo e lascia i Magpies dopo sei anni e mezzo. Per lui un contratto con scadenza 2025

10:30

Banega torna al Newell's Old Boys

È ufficiale il ritorno di Banega al Newell's Old Boys. Il centrocampista lascia l'Al Shabab e firma con il club argentino. Ecco la nota ufficale: "L’Old Boys del Club Atlético Newell è lieto di annunciare il ritorno di una figura mondiale come Ever Banega, che ha deciso con il cuore e indosserà nuovamente il Rojinegra dieci anni dopo la sua prima tappa al club. In questa occasione, il lebbroso decide ancora una volta con il cuore di difendere la maglia del club che ama: Welcome home, Ever!"

10:20

Il Frosinone su Bartesaghi

Dopo il mancato arrivo di Popovic dal Napoli, il Frosinone sonda il terreno con il Milan per il giovane Bartesaghi. Il terzino rossonero piace molto al club ciociaro

10:10

Il Milan pensa a Chalobah

Il Milan potrebbe inserire Chalobah per rafforzare la difesa. Il club rossonero sta pensando di intavolare una trattativa col Chelsea sulla base di un prestito con diritto di riscatto

9:57

Lazio, spunta l'idea Ikoné

Il club capitolino cerca un esterno d'attacco. La Fiorentina blinda Ikoné. Proposto Gnonto. Leggi tutto

9:45

Mourinho, tutta la verità

L'addio di Mourinho alla Roma e il possibile approdo al Napoli. Le ultime sullo special one. Leggi tutto

9:30

Napoli, Zerbin verso il Monza. Anche Popovic?

Potrebbe essere il Monza la prossima destinazione di Zerbin, protagonista in Supercoppa di una incredibile doppietta ai danni della Fiorentina. Per i brianzoli non è da escludere anche il prestito di Popovic

9:15

Juve, ecco Djalò: pronte visita e firma

La Juve è pronta a ufficializzare il primo acquisto della sessione invernale di mercato. A Torino è sbarcato Djalò che in giornata firmerà il contratto con il club bianconero. Leggi tutto