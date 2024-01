Lazio e Roma si sfidano per Ikoné. E Candreva chiama

Richiami di ex, candidature desiderabili e non, suggestioni fuori mercato. La giostra dei nomi è diventata subito bizzarra per la Lazio. Si cerca un’ala, chissà che non capiti anche una mezzala d’occasione. Può succedere tutto e niente com’è spesso accaduto a gennaio. Lotito e Fabiani tenteranno di centrare almeno un colpo nel rush finale. Valutano ipotesi, fanno sondaggi, ricevono offerte. Una, trapelata già a dicembre e che era stata smentita, rievoca il nome di Antonio Candreva. Tornerebbe alla Lazio per chiudere la carriera, di segnali ne ha lanciati. La Salernitana ad oggi non ha intenzione di cederlo, domani chissà. La salvezza è sempre più lontana e non tutti escludono che qualcosa possa cambiare prima del gong. Candreva si è assicurato il rinnovo fino al 2025, è scattato perché era legato alle presenze. Il contratto peserebbe ancora di più con l’eventuale retrocessione. Sotto contratto, dovrebbe essere acquistato da Lotito. Ma il giocatore, se cadesse il vincolo dell’incedibilità, proverebbe ad ottenere lo svincolo. Candreva compirà 37 anni il 28 febbraio, sta dimostrando tutto il suo valore, nuova verve, è rinato a Salerno. Adesso gioca anche da mezzala. Farebbe al caso di Sarri soprattutto in avanti, ma che ne sarebbe dell’opera di ringiovanimento che si vuole completare?