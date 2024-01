Diretta calciomercato, segui tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

Sei giorni alla fine del mercato di riparazione, caccia ai rinforzi per affrontare il rush finale in Serie A e nei top 5 campionati europei. Rileggi gli aggiornamenti in tempo reale e le novità del giorno su acquisti e cessioni delle squadre italiane ed estere.

10:17

Lazio, Sarri vuole Rafa Silva

Sarri non ha mai smesso di pensare a Rafa Silva del Benfica, prossimo alla scadenza (30 giugno). I portoghesi chiedono 8 milioni per farlo partire subito. Soldi subito o niente. Compirà 31 anni a maggio, non è giovanissimo, ma è un instant player, ciò che servirebbe per garantire a Sarri un rinforzo da Champions.

10:00

Napoli, ufficiale Dendoncker

Il Napoli ha depositato il contratto di Dendoncker. Il centrocampista belga arriva in prestito dall'Aston Villa. Leggi tutto

9:46

Faccia a faccia tra Mazzarri e Zielinski

Zielinski non ha rinnovato con il Napoli e ha rifiutato anche l'ultima offerta di De Laurentiis. C'è stato un confronto tra il centrocampista e Mazzarri, con quest'ultimo che chiede garanzie. Leggi tutto

9:30

La Juve ha in pugno Barido

Alla Juve piace e non poco Barido. Il talento del Boca Juniors, classe 2008, potrebbe approdare in bianconero, seguito dalla famiglia che vorrebbe trasferirsi in Europa per lavoro. Fantasista, in Argentina già gli hanno dato un soprannome importante: la Joya.

9:14

Il Flamengo annuncia Vina

Il Flamengo ha ufficializzato l'arrivo di Vina attraverso una nota. L'ex Roma ha firmato un contratto col club brasiliano fino al 31 dicembre 2028

9:02

Baldanzi più vicino alla Roma

Si evolve la trattativa tra l'agente di Baldanzi e Tiago Pinto. Il giovane centrocampista dell'Empoli vuole i giallorossi. Leggi tutti i dettagli

8:43

Roma, attesa per Angelino

In casa Roma c'è attesa per l'arrivo di Angelino. Servono le cessioni. Uno tra Sanches, Celik e Kumbulla lascerà spazio al terzino sinistro. (LEGGI LA NOTIZIA)

8:41

Lazio, sondaggio per Cambiaghi

Il club bianconceleste si è informato per l’attaccante dell’Atalanta in prestito all’Empoli. Valutazione: 15 milioni (LEGGI LA NOTIZIA)

Roma