Barcellona, sorpresa di mercato? Dalla Spagna: "Piace uno svincolato"

Il Barcellona starebbe pensando di tesserare David De Gea . Il portiere è senza club da quando, alla fine della scorsa stagione, ha lasciato il Manchester United . Da allora le offerte non gli sono mancate, il trentatreenne difensore è stato richiesto in Inghilterra e Arabia Saudita ma, secondo il Sun, vorrebbe restare in Spagna .

"De Gea potrebbe giocare nel Barcellona"

A tal proposito il Mundo Deportivo ha rivelato che De Gea potrebbe vedere esaudito il proprio desiderio grazie al club blaugrana, avversario del Napoli nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League il prossimo 12 marzo alle 21 al Campo Nou.

De Gea, più di un'alternativa a Ter Stegen

Il quotidiano iberico sostiene che Deco e il Barça stanno valutando se sferrare un affondo per condurre in porto l'innesto in organico di De Gea. Un colpo a parametro zero che potrebbe rivelarsi ideale per mettere alle spalle di Marc-André ter Stegen molto più di una semplice alternativa. Il portiere olandese è da poco rientrato dopo aver saltato diciassette partite per un infortunio alla schiena e non è certo di restare al Barcellona perché è richiesto in Arabia Saudita.