Diego Simeone sicuro: "Nei miei pensieri c'è un futuro in Italia"

MADRID (Spagna) - Diego Simeone è la guida dell'Atletico Madrid da 13 anni. L'ex centrocampista di Inter e Lazio, dopo aver fatto fuori l'Inter e prima di affrontare i quarti di finale di Champions League, non ha nascosto l'idea di tornare in Serie A: "Nei miei pensieri c'è un futuro in Italia - ha detto il tecnico a Sky Sport - ma ho due anni di contratto a Madrid e un lavoro da continuare. Mi piace l’Italia, sia il calcio che si fa che la vita come scorre. Stavo bene sia fa giocatore che da allenatore, quando ero al Catania”.