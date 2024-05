"Barcellona, torna l'interesse per Verratti: i dettagli"

Verratti al Barcellona? I possibili scenari

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il Barcellona sarebbe interessato all'acquisto di Verratti. Non si tratta di un accostamento inusuale, considerato che già nella scorsa estate c'è stato un ammiccamento da parte del club blaugrana, trovando il netto rifiuto da parte del Psg. Adesso la situazione è cambiata, con Verratti che gradirebbe il ritorno in Europa, tra l'altro in una squadra molto importante come il Barcellona. Non mancano i dubbi da parte del club, a partire dal livello competitivo di Verratti dopo aver giocato nella Qatar Stars League, ma anche per quanto riguarda l'aspetto economico: il centrocampista dovrà abbassare di molto le pretese rispetto all'attuale ingaggio che percepisce in Qatar.