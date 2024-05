Sesko, il Chelsea va forte su di lui: tutte le cifre della trattativa

Quello di Benjamin Sesko sarà, anzi è già, uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo . L'attaccante classe 2003 sta concludendo una stagione favolosa con la maglia del Lipsia : 16 gol in 40 presenze in tutte le competizioni e tra le squadre più interessate c'è il Chelsea . Anzi, gli inglesi sono gli unici che hanno imbastito, finora, una trattativa concreta.

Il Chelsea punta Sesko: i dettagli

Il grande obiettivo del club inglese per rinforzare il reparto offensivo è Sesko. Il Lipsia ha fissato la sua clausola rescissoria sui 55 milioni di euro, ma dopo questa grande stagione il suo valore potrebbe arrivare fino a 70 milioni. L'attaccante avrà anche la possibilità di mettersi in mostra in estate durante l'Europeo. Punto fermo della Slovenia, Sesko giocherà proprio contro l'Inghilterra nel girone C del torneo.