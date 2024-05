"Sergio Ramos verso l'addio al Siviglia: giocherà negli Usa"

Pronta una nuova avventura per Sergio Ramos. Il difensore spagnolo, anni 38, sta per lasciare l'Europa. Il suo contratto con il Siviglia è in scadenza e, secondo 'The Athletic', l'ex Real Madrid è molto vicino agli Usa. Sergio Ramos è in trattativa con San Diego, club che farà il suo debutto nella MLS nel febbraio del 2025.