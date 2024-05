Le date del calciomercato 2024-25 in Italia rivelate dalla Premier League

Le date del calciomercato 2024-25 in Italia sono state rivelate dal sito ufficiale della Premier League, che ha pubblicato una nota con orari e giorni. "La Premier League ha confermato le date delle finestre di mercato per l'estate 2024 e l'inverno 2025. La finestra estiva aprirà venerdì 14 giugno e chiuderà alle 23:00 BST di venerdì 30 agosto. Nel frattempo, la finestra invernale si aprirà mercoledì 1 gennaio 2025 e chiuderà alle 23:00 GMT di lunedì 3 febbraio 2025. Per garantire l’armonizzazione con i principali campionati europei, le date di chiusura sono state fissate a seguito delle discussioni con EFL, DFL, Serie A, LaLiga e LFP, che chiuderanno le finestre estive e invernali rispettivamente il 30 agosto e il 3 febbraio", c'è scritto nel comunicato delle massimo campionato inglese.