Mbappé al Real Madrid, la frase omaggio di Cristiano Ronaldo: "Ora tocca a me..."

Mbappé al Real, il commento social di Ronaldo

E se l'annuncio del passaggio del fuoriclasse francese alla corte di Carlo Ancelotti (artefice del 15° trionfo degli spagnoli in Champions Leaggue) ha provocato reazioni in tutto il mondo, tra coloro che hanno commentato c'è stato anche lo stesso Cristiano Ronaldo che oggi ha 39 anni. L'ex attaccante delle 'merengues' (con cui ha vinto quattro Champions), ora stella dell'Al-Nassr in Arabia Saudita, ha commentato la foto postata sui social da Mbappé in cui si vede il 25enne fuoriclasse francese da bambino e vestito con una tuta del Real assieme a CR7 che lo accarezza. "Ora tocca a me ammirarti. Emozionato di vederti illuminare il Bernabeu. Hala Madrid", ha scritto il portoghese.

Il messaggio di Mbappé dopo il suo passaggio al Rel Madrid

Questo invece il messaggio scritto da Mbappé a corredo della foto con CR7, pubblicata insieme a un altra in cui lo si vede con la sua nuova maglia: "Un sogno divenuto realtà. Molto felice e orgoglioso di far parte del Real Madrid, il club dei miei sogni. È impossibile spiegare quanto felice ed emozionato io mi senta in questo momento. SOno impaziente di vedervi, madridisti, e grazie per il vostro incredibile supporto. Hala Madrid!".