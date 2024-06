Napoli, l'ex Younes torna in Europa: ufficiale la firma con lo Schalke 04

GELSENKIRCHEN (GERMANIA) - Amin Younes torna a giocare in Europa dopo un anno. L'ex esterno offensivo del Napoli (in azzurro tra il 2018 e il 2020), reduce delle esperienze tutt'altro che positive in Olanda con la maglia dell'Utrecht e in Arabia Saudita con l'Al-Ettifaq (club dal quale si è svincolato nel luglio 2023) è ufficialmente un nuovo giocatore dello Schalke 04. Il classe 1993, che ha militato in carriera in squadre di assoluto livello come Borussia Moenchengladbach, Kaiserslautern, Ajax e Eintracht Francoforte, riparte da una nobile decaduta del calcio tedesco, attualmente in Zweite Bundesliga, la Serie B teutonica.