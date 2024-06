Koopmeiners alla Juve, ecco come si può chiudere l'affare

Koopmeiners-Juve, il punto su Huijsen, Iling Junior e Soulé

Detto di Kaio Jorge al Cruzeiro, questi saranno così i giorni delle altre baby vendite. Ad esempio Soulé è stimato al Leverkusen, in Premier e in Liga; Huijsen invece dal Dortmund e in Serie A. Il difensore ex Roma piace anche a Gasperini ed è stato offerto all'Atalanta dopo l'infortunio di Scalvini, ma va trovata l'intesa sul prezzo. Su di lui e gli altri giovani proposti ai bergamaschi (come Iling Junior, già nel mirino di altre società italiane e straniere) sono quindi in corso delle riflessioni approfondite sulle valutazioni economiche. Perché è chiaro che in questa fase a Torino il focus è sempre lo stesso, ovvero trovare la strada per abbassare il più possibile il cash per Koopmeiners.