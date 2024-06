Mercato allenatori: Paulo Sousa, c'è il Cagliari. Nesta vicino al Monza

Siamo all’ultimo giro, quello degli incastri definitivi e degli annunci ufficiali. Sta per terminare la prima settimana di giugno e il valzer degli allenatori è finalmente al ballo finale. Una chiusura particolare. Con tante novità e curiosità, come Alessandro Nesta (48) scelto da Adriano Galliani per il post Raffaele Palladino (40). I due hanno vinto tutto al Milan e hanno un rapporto speciale. Infatti il nome dell’ex campione rossonero non è mai scomparso dai radar, tant’è che anche durante i colloqui con Marco Baroni (60) l’ad aveva fatto capire al tecnico romano di tenerlo sempre in forte considerazione. Molto di più di una suggestione o di una tentazione quindi, una sorta di Palladino-bis per l’ad dei brianzoli. Ieri il contatto decisivo tra le parti dopo il vertice di martedì in cui è stato buttato giù il contratto di un anno con opzione per un’altra stagione in caso di salvezza.