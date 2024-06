Calciomercato in diretta: tutte le trattative, acquisti e cessioni LIVE

Trattative e affari conclusi nella lunga giornata di calciomercato che attende le squadre di Serie A e dei top campionati europei: dalla girandola delle panchine al valzer degli attaccanti, tra allenatori in cerca di una destinazione e giocatori importanti in bilico: segui la diretta , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

11:45

Cagliari, ufficiale il rinnovo di Pavoletti

Leonardo Pavoletti ha rinnovato il suo contratto con il Cagliari fino a giugno 2026.

11:35

Juve, Douglas Luiz a un passo

Juventus vicinissima a Douglas Luiz, duttile centrocampista in arrivo dall'Aston Villa: trattativa ai dettagli, con McKennie e Iling Junior pronti a fare il percorso inverso (LA STRATEGIA).

11:25

Roma, caccia al trequartista

In attesa di sviluppi sul fronte Chiesa, la Roma cerca anche un trequartista con determinate caratteristiche: due profili potrebbero fare al caso di De Rossi.

11:15

Hellas Verona, Paolo Zanetti è il nuovo allenatore

Paolo Zanetti è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Hellas Verona. Sostituisce Baroni (Leggi la nota ufficiale).

11:10

Inter, Martinez per il ruolo di vice Sommer

Dopo il mancato riscatto di Audero, l'Inter è alla ricerca di un vice Sommer: in cima al taccuino di Marotta e Ausilio c'è Josep Martinez del Genoa, portiere classe '98 valutato 15 milioni di euro. Il club nerazzurro, che ha sondato anche il profilo del brasiliano Bento, vuole arrivare alla cifra richiesta dal Grifone con l'inserimento di alcune contropartite tecniche. Valutazioni in corso, tra ragazzi della Primavera e talenti già ampiamente aggregati in prima squadra.

11:00

Napoli, Dovbyk più vicino

Il Napoli fa sul serio per Dovbyk, attaccante del Girona che ha segnato 24 gol nell'ultima Liga: concorrenza dell'Atletico, ma il tandem De Laurentiis-Manna ha alzato l'offerta.

10:50

Milan, è il giorno di Paulo Fonseca

Paulo Fonseca diventerà a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Milan: occhi su Adrien Rabiot.

10:40

Tris di mercato per la Lazio

Dopo aver perso Luis Alberto, Kamada e Felipe Anderson, la Lazio accelera per i primi acquisti dell'era Baroni: tre profili nel mirino.

10:30

Lecce, preso Pierret: slitta l'arrivo causa G7

Lo strano caso di Balthazar Pierret: affare definito con il Lecce, ma arrivo in Italia che slitta a causa del G7 (LEGGI QUI).

10:20

Roma, la strategia per arrivare a Chiesa

Federico Chiesa continua ad essere uno dei primi obiettivi della Roma di De Rossi: tutti i dettagli.

10:10

Udinese, rivoluzione dell'area tecnica: torna Inler

Dopo gli addii di Balzaretti e Cannavaro, la famiglia Pozzo ha deciso di rivoluzionare l'area tecnica dell'Udinese: il comunicato ufficiale (LEGGI QUI).

10:00

Calciomercato, giornata importante: tutte le trattative all'Italia e all'estero

Si apre una nuova giornata di calciomercato, con tante operazioni in corso e altre in rampa di lancio. Da Lukaku a Chiesa, fino all'idea Dovbyk e alla situazione di Giovanni Di Lorenzo, senza dimenticare le prime mosse di Thiago Motta alla Juve e la strategia di Lotito per rinforzare la nuova Lazio di Baroni. All'estero, intanto, non stanno a guardare.

Roma