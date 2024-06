"De Zerbi a un passo dal Marsiglia, i dettagli dell'intesa"

Roberto De Zerbi è a un passo dal Marsiglia. La notizia è rilanciata con forza dalla Spagna da Sport, secondo cui una volta sfumata l possibilità di un accordo con Sergio Conceiçao, reduce dall'addio al Porto, è decollata la trattativa per portare in Francia l'allenatore italiano ex Brighton. De Zerbi sarebbe vicino a firmare un contratto un triennale. Lo ribadisce dalla Francia L'Equipe. Obiettivo? Riportare il Marsiglia in Champions League.