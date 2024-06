Zaniolo conteso tra Fiorentina e Atalanta: cosa sta succedendo

L'incastro tattico

Di sicuro Zaniolo interessa al club di Commisso e non da oggi come raccontato, poi purtroppo è accaduto quello che è accaduto, e altrettanto di sicuro l’ex Roma sta bene tatticamente e per possibile incidenza sul gioco offensivo grazie alle sue caratteristiche tecniche sia nel 3-4-2-1 che nel 4-2-3-1, i due moduli di riferimento di Palladino e uno dei due lo diventerà della Fiorentina. E di Zaniolo si è parlato, insieme ad altri presi in considerazione nel progetto-mercato, durante i colloqui della settimana scorsa tra Pradè e lo stesso Palladino. Adesso serve un’attesa “attiva”, nel senso che l’interesse già manifestato è stato il giusto passo d’avvio, però va ribadito con offerte concrete non spostate troppo in là se c’è l’intenzione vera di trasformare l’idea-Zaniolo in obiettivo-Zaniolo: l’Atalanta, e non solo, ha uguale interesse.