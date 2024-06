Diretta calciomercato: l'agente di Kvara agita il Napoli e altre notizie. Segui LIVE

Il calciomercato sta per entrare nel vivo, segui con noi tutte le principali trattative in tempo reale della giornata di oggi, lunedì 17 giugno.

11:28

Lazio, Stengs e Dele-Bashiru da chiudere

Noslin per l'attacco e altri due colpi in canna. Lotito prepara le cartucce di mercato, almeno per gli obiettivi mirati non si può sparare a salve. Per Stengs sono stati fatti passi in avanti, per Dele-Bashiru si rimane in una situazione di stallo in attesa di capire anche i possibili movimenti in uscita. (LEGGI LA NOTIZIA)

11:15

Roma, perché Sangaré apre a un acquisto top

L’affare Buba Sangaré, prossimo a diventare un giocatore della Roma, può raccontare anche tanto altro, oltre all’arrivo un giovane in prospettiva. (LEGGI LA NOTIZIA)

10:51

Juventus, si pensa a Zirkzee

La Juventus pensa a Zirkzee per l'attacco, il bomber ha un feeling speciale con Thiago Motta. (LEGGI LA NOTIZIA)

10:39

Napoli, che succede con Kvaratskhelia?

L'agente di Kvaratskhelia apre all'addio del giocatore, ma il Napoli sui social lo ha blindato. (LEGGI LA NOTIZIA)

10:20

Dovbyk, oggi in campo il gioiello che vuole il Napoli

Il talento del Girona (24 gol in questa stagione) è un altro oggetto del desiderio per De Laurentiis. Gli spagnoli però continuano a far muro. (LEGGI LA NOTIZIA)

10:16

Roma, Hummels al posto di Smalling: il piano

La Roma nel progetto giovani vuole garantire a De Rossi alcuni elementi di esperienza: l’idea è sostituire Chris con Hummels che si è appena svincolato dal Borussia Dortmund. (LEGGI LA NOTIZIA)

