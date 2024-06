Il Como presenta Belotti: "Colpito dal progetto, ho la stessa mentalità di Fabregas"

Il Como ha intenzione di presentarsi al meglio al prossimo campionato di Serie A. I lariani, forti di una proprietà molto ricca, hanno iniziato la loro campagna acquisti tesserando Andrea Belotti dalla Roma. Nelle casse dei giallorossi entreranno 4 milioni di euro più bonus per l'attaccante 30enne che negli ultimi mesi ha difeso i colori della Fiorentina. Nei giorni scorsi qualcuno aveva accostato al club lombardo anche nomi di maggiore esperienza come quelli di Modric e Hummels, notizie smentite con ironia dal ds Ludi . Nello stesso intervento il dirigente si era detto molto fiducioso in merito all'operazione Belotti: detto fatto l'attaccante ha firmato un accordo preliminare che a partire dall'1 luglio lo renderà ufficialmente un giocatore del Como fino al 2026.

Le parole dei protagonisti

Campione d'Europa con l'Italia e autore di oltre 100 gol in Serie A, Belotti potrebbe rivelarsi una risorsa cruciale per la stagione dei lariani. Lo ha confermato anche il suo prossimo allenatore, Cesc Fabregas, che nel comunicato rilasciato dal club dichiara: “Siamo molto felici che Andrea sia entrato a far parte di questa famiglia. La sua esperienza in Serie A sarà fondamentale e sappiamo che ha la capacità di essere un formidabile uomo gol”. Sensazioni positive confermate anche dal Gallo, che nelle sue prime parole da comasco ha sottolineato l'importanza delle ambizioni del club: "Ho scelto il Como perché sono stato colpito dal progetto che mi hanno mostrato il mister e la proprietà. Parlando con Fabregas ho compreso la sua idea di calcio e il suo modo di giocare ogni partita. È stata una chiamata importante perché la sua mentalità si sposa perfettamente con la mia. C’è tutto quello che serve per fare bene".