Svincolati top: da Rabiot a Hummels, le occasioni a parametro zero per il mercato 2024

Serie A e vecchie conoscenze italiane, chi è senza squadra?

Non hanno squadra neppure Ndombelé, ex Napoli, fermo dopo la fine dell'avventura al Galatasaray, e Castrovilli e Bonaventura: entrambi hanno salutato la Fiorentina. Sempre in Italia sono senza squadra Nandez ex Cagliari, Miranchuk ex Atalanta e Spinazzola, che ha salutato la Roma. Anche Klaassen ha salutato l'Inter e la Serie A. Tra gli svincolati c'è un'altra vecchia conoscenza italiana come l'algerino Adam Ounas, anni 27, ex Napoli.