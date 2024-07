Benevento scatenato sul mercato: ecco Lamesta. Manfredini rinnova

BENEVENTO - Davide Lamesta a un passo dal Benevento. L'esterno offensivo classe 2000 del Rimini, il cui contratto con i biancorossi romagnoli scade nel giugno 2025, è pronto a indossare la maglia del club sannita (inserito nel girone C di Serie C) per le prossime tre stagioni: il giocatore di Venaria Reale (39 presenze tra stagione regolare e playoff con 9 reti all'attivo) è atteso domani (venerdì 5 luglio) in città per sottoporsi alle visite mediche di rito.