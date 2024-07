"Ederson e De Bruyne lasciano il City e vanno in Arabia, c'è l'accordo"

L'Arabia Saudita guarda alla Premier League per la prossima stagione, per il mercato che sta per cominciare. Oltre a Cancelo, accostato al campionato arabo, ci sono altri due calciatori che hanno concluso la stagione al Manchester City che potrebbero trasferirsi in Saudi Pro League: Ederson e De Bruyne. Entrambi hanno già l'accordo economico coi club, manca quello tra le società. Si tratta.