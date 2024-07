Soulé e l'intreccio con Chiesa: ecco cosa sta succedendo alla Juve

Sono giorni caldissimi in casa Juve e non solo per l'arrivo di Thiago Motta, previsto per domenica. Il club bianconero è infatti molto attivo sul fronte entrate ed uscite e, dopo l'ufficialità di Michele Di Gregorio, è al lavoro per ridurre la distanza tra la richiesta (60 milioni) e l'offerta (45) per Teun Koopmeiners, centrocampista olandese sempre al centro dei pensieri di Cristiano Giuntoli. L'Atalanta è stata chiara: ad oggi verranno valutate solo offerte cash, quindi i discorsi per Dean Huijsen e altre contropartite offerte dalla Vecchia Signora sono stati rimandati al mittente.