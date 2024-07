Calciomercato diretta: tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

All'indomani dei quarti di finale di Euro 2024, va in scena un'altra importante giornata di calciomercato . Trattative , ufficialità e affari conclusi , tra Serie A e top campionati europei: segui tutte le notizie in tempo reale sul Corriere dello Sport - Stadio.

11:20

Roma, Le Fée scalpita. Sorloth aspetta un rilancio

La Roma sta per accogliere Enzo Le Fée: trattativa ai dettagli con il Rennes. Per Sorloth, invece, è necessario andare incontro alle richieste del Villarreal, che parte da una base di 30 milioni di euro. (TUTTI I DETTAGLI)

11:10

Bologna, Bijol il primo nome per il dopo Calafiori. Idea Hummels

Jaka Bijol per il dopo Calafiori. Il difensore dell'Udinese è in cima ai desideri di Vincenzo Italiano e del direttore Sartori. La famiglia Pozzo, dopo l'ottimo Europeo dello sloveno, vuole scatenare un'asta, consapevole delle tante richieste in arrivo. Il Bologna non intende andare oltre una certa soglia. Dalla Germania, intanto, rimbalza il nome di Mats Hummels, accostato anche a Roma e Fiorentina. Svincolato, dopo la lunga parentesi con la maglia del Borussia Dortmund, potrebbe ripartire dalla Serie A. Al momento, non più di un'idea.

11:00

Calafiori all'Arsenal, ci siamo: i dettagli

Intesa totale tra Riccardo Calafiori e l'Arsenal di Arteta. Sul piatto un'offerta monstre anche per il Bologna di Saputo, prossimo ad accettare. (I DETTAGLI DELL'AFFARE)

10:50

Fiorentina su Lucca se parte Nzola

La Fiorentina pensa al dopo Nzola: se parte l'angolano, pronto l'assalto a Lorenzo Lucca dell'Udinese. Servono più di 20 milioni di euro per strapparlo alla famiglia Pozzo.

10:42

Lazio, corsa a due per il ruolo di terzino

Dopo aver rinforzato il reparto offensivo, la Lazio di Claudio Lotito lavora per completare la batteria degli esterni. Javi Galan e Nuno Tavares sono i nomi in cima al taccuino del ds Fabiani. L'obiettivo è regalare a Baroni un laterale prima del ritiro. (LEGGI LA NOTIZIA)

10:30

Inter, è fatta per Alex Perez

C'è il sì del Betis per il trasferimento in nerazzurro di Alex Perez, difensore classe 2006 fortemente voluto dal tandem Marotta-Ausilio. Il ragazzo è atteso a Milano per le visite mediche la prossima settimana. (CIFRE E DETTAGLI)

10:20

Pioli, frenata nella trattativa con l'Al-Ittihad

Stefano Pioli non ha ancora firmato per l'Al-Ittihad. Tanti dettagli da sistemare, con il tecnico attualmente sotto contratto con il Milan fino a giugno 2025. L'approdo in Saudi League dell'allenatore parmigiano potrebbe clamorosamente saltare. (LA SITUAZIONE)

10:12

La Roma aspetta il sì di Chiesa

Chiesa prende tempo. L'ex Fiorentina, in uscita dalla Juventus, intende dare una risposta a Ghisolfi dopo il matrimonio del 20 luglio. Con Giuntoli, la Roma ha già un'intesa di massima tra i 20 e i 25 milioni di euro, bonus compresi. (TUTTI I DETTAGLI)

10:05

Juve, oggi l'arrivo di Thiago Motta: martedì le visite di Thuram

Oggi è atteso l'arrivo di Thiago Motta a Torino, per aprire ufficialmente la nuova avventura bianconera. Insieme all'italo-brasiliano, ci sarà anche lo staff al completo, per prendere confidenza con le strutture della Continassa e impostare il lavoro che caratterizzerà la pre-season. Domani il vertice con Giuntoli, per fare il punto sul mercato, in attesa dell'arrivo di Khephren Thuram. Martedì sono in programma le visite mediche del francese, pronto a lasciare il Nizza a titolo definitivo.

9:56

Napoli, in arrivo Buongiorno: limati anche gli ultimi dettagli

Alessandro Buongiorno diventerà presto un nuovo calciatore del Napoli. Limati anche gli ultimi dettagli con il Torino di Cairo e l'agente Beppe Riso. Tra domani e martedì, sono previste le visite mediche di rito. Poi, il difensore potrà finalmente apporre la firma sul contratto che lo legherà al club di De Laurentiis fino a giugno 2029. Conte lo aspetta.

