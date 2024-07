Calciomercato in diretta: tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

Si apre una nuova settimana di calciomercato , in Serie A e all'estero, tra visite mediche di rito e operazioni in via di definizione, all'alba di raduni e ritiri estivi. Segui la giornata in diretta, con tutte le trattative e gli affari di oggi in tempo reale .

9:22

Buongiorno-Napoli, affare definito: i dettagli dell'operazione

Nessun dubbio sul trasferimento al Napoli di Alessandro Buongiorno, difensore pronto a lasciare il Torino. Il ragazzo è attualmente in vacanza e attende solo l'ultimo ok per effettuare le visite mediche a Roma. (LEGGI DI PIÙ)

9:16

Roma, ecco Le Fée: oggi l'arrivo a Ciampino

Alle 11.45 di oggi, è previsto l'arrivo in Italia di Enzo Le Fée, centrocampista fortemente voluto da Daniele De Rossi. Sarà il primo acquisto della Roma. Il calciatore del Rennes atterrerà all'aeroporto di Ciampino. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:11

Napoli, oggi le visite mediche di Spinazzola e Rafa Marin

Il Napoli di Antonio Conte sta per accogliere i primi due innesti della sessione estiva di mercato: si tratta di Leonardo Spinazzola, esterno in arrivo a parametro zero, e Rafa Marin, difensore acquistato dal Real Madrid. Oggi le visite mediche, poi la firma sui rispettivi contratti.

Milano