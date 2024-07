Calciomercato in diretta: tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

Nuovo giorno, nuove trattative. Il calciomercato continua a regalare sogni ed obiettivi importanti, in Serie A e all'estero. Chiesa e Osimhen restano due situazioni spinose per Juve e Napoli, mentre la Roma pensa al "piano B" dopo aver mollato il talento della nazionale italiana. Occhio alla Lazio, mentre domani si chiude la telenovela Buongiorno. Segui tutte le trattative di oggi in tempo reale sul Corriere dello Sport - Stadio.