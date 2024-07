Calciomercato in diretta: tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

Immobile, Chiesa, Koopmeiners, Buongiorno, Cancelo, Osimhen: tante le operazioni di mercato in queste ore, giornate calde e ricche di colpi di scena. Anche oggi vivi tutti gli affari e le trattative in tempo reale con la diretta del Corriere dello Sport-Stadio.

11:15

Alexis Sanchez, l'ex Inter verso Marsiglia

Contatti continui tra l'Olympique Marsiglia e l'entourage di Alexis Sanchez, attualmente svincolato dopo la parentesi con la maglia dell'Inter. Segnali positivi, con il cileno che si prepara a tornare in Ligue 1.

11:00

Fiorentina, in arrivo Thorstvedt. Affondo per Valentini

Dopo aver definito l'affare Kean, la Fiorentina è pronta a chiudere per Kristian Thorstvedt del Sassuolo e Nicolas Valentini del Boca Juniors. Vicino anche Vrancx del Wolfsburg, centrocampista in cima ai desideri di Palladino.

10:46

Juve, Motta vuole il poker: c'è Cancelo

Motta vuole Cancelo per rinforzare le corsie esterne: la strategia della Juve è chiara. (LEGGI QUI)

10:30

Bologna, ultimatum a Ioannidis

Ultimatum del Bologna a Ioannidis, centravanti del Panathinaikos, valutato 25 milioni di euro. I rossoblù non sono disposti ad andare oltre i 20, ecco perché hanno avvertito in queste ore l'entourage del ragazzo: la proposta c'è, ma il tempo sta per scadere.

10:15

Milan, Fofana ha detto sì. Da lunedì si pensa a Morata

Milan in pressing su Fofana. Il centrocampista francese ha detto sì, di fronte ad un contratto quinquennale da 4 milioni di euro a stagione. 18 milioni più bonus al Monaco, che ne vorrebbe almeno 20 di base fissa. Trattativa in stato avanzato. Per Morata, invece, se ne parlerà subito dopo la finale di Euro 2024, ma c'è fiducia. Sul piatto un triennale da circa 5 milioni di euro all'anno. All'Atletico Madrid la clausola da 13 milioni di euro.

10:00

Offerta shock del Psg per il duo Osimhen-Kvaratskhelia

Il Psg fa sul serio: l'offerta recapitata al Napoli per Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:45

Como scatenato

Profili importanti per il nuovo Como di Cesc Fabregas: quante trattative in dirittura d'arrivo. (LEGGI TUTTO)

9:30

Lazio, Ciro Immobile saluta e va al Besiktas

Ciro Immobile sarà un nuovo calciatore del Besiktas. Accontentato Lotito, che riceverà un indennizzo per il cartellino dell'attaccante, mentre il ragazzo ha persino rinunciato ad una parte dello stipendio. (I DETTAGLI DELL'AFFARE)

9:18

Roma, si insiste per Mikautadze

A Trigoria si lavora per consegnare a De Rossi il numero 9 titolare, l'attaccante centrale, la punta, l'uomo dei sogni e Mikautadze è ad ora davanti a tutti. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:06

Juve e Chiesa mai così lontani

Juve e Chiesa non sono mai stati così lontani: l'esterno rischia di finire ai margini. Lui tenta di convincere Thiago, ma è sacrificabile: il suo rinnovo congelato. (LEGGI LA NOTIZIA)

Milano