Juve, Huijsen al passo d’addio: ecco chi è in pole per aggiudicarselo

Dopo il prestito alla Roma terminato a giugno, Dean Huijsen è pronto a lasciare di nuovo la Juve, ma questa volta a titolo definitivo. I bianconeri, infatti, vogliono monetizzare la partenza del centrale olandese, già d'accordo con il Psg, e che è in uscita dalla Juve. I primi contatti tra le parti risalgono a qualche mese fa, anche se in realtà Huijsen piaceva ai transalpini e ad altri club esteri prima del suo trasferimento al club torinese. Da quanto trapela, i francesi sono disposti così a spendere circa 20 milioni di euro, con i bianconeri in pressing per arrivare almeno ad una valutazione complessiva sui 25. La cessione dell'ex Roma darebbe in ogni caso al direttore Cristiano Giuntoli la possibilità di avere un tesoretto necessario per l'assalto a Teun Koopmeiners che, da sempre, resta il grande obiettivo della Vecchia Signora.