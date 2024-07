Calciomercato in diretta: tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

Buongiorno fa le visite con il Napoli, Immobile saluta la Lazio, Cancelo è un'idea della Juve, Lukaku aspetta Conte: tante le operazioni di mercato, tante le trattative che stanno per entrare nel vivo. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale con la diretta del Corriere dello Sport-Stadio.

Como, vicino il doppio colpo

Il Como sente di essere ancora più vicino al difensore ex United Raphael Varane (31) e a Rodri Sanchez (24) del Real Betis. Il duttile centrocampista ha dato la sua disponibilità a Cesc Fabregas e adesso è in attesa di un accordo tra le due dirigenze, sulla base di 6 milioni di euro.

L'Udinese sogna il ritorno di Sanchez

L’Udinese è alla finestra per il sogno Alexis Sanchez (35), svincolato dopo lo scudetto con l’Inter. Per il cileno non c’è una vera e propria trattativa o un’offerta ufficiale. Semplicemente, se El Nino Maravilla non trova un accordo con il Marsiglia o con un’altra società di livello internazionale, i friulani sono pronti ad accoglierlo a condizioni ritenute vantaggiose.

Venezia su Nicolussi Caviglia della Juve

Dopo aver preso Gaetano Oristanio (21) dall’Inter, il Venezia non molla la presa su Hans Nicolussi Caviglia (24) della Juventus. Del resto Eusebio Di Francesco (54) voleva il talento bianconero già a Frosinone e adesso spera di poterlo accogliere in questa nuova avventura.

Atalanta, Brescianini ad un passo

Marco Brescianini, centrocampista del Frosinone, è ad un passo dall’Atalanta, che è sempre stata la società in vantaggio per acquisire il suo cartellino in questa sessione di calciomercato. Ricordiamo che il Milan detiene il 50 per cento sulla rivendita; per il Frosinone, che lo ha comprato dai rossoneri per 200 mila euro, una plusvalenza importantissima.

Inter, visite mediche per Taremi

Mehdi Taremi è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. L'attaccante iraniano ha svolto in mattinata le visite mediche di rito nella sede milanese del Coni per l'idoneità sportiva, prima dell'annuncio da parte del club nerazzurro. (LEGGI LA NOTIZIA)

Lecce, con Pongracic una plusvalenza storica

Il Lecce realizza un’altra plusvalenza importante, storica, con la cessione di Marin Pongracic (26) al Rennes per circa 14 milioni di euro più bonus, al raggiungimento di determinati obiettivi. Dopo la prima offerta da 12 milioni spedita la scorsa settimana, il club francese ha infatti aumentato la parte fissa accontentando le richieste di Pantaleo Corvino, che per il suo difensore partiva da una valutazione di 20 milioni.

L’Udinese ha in pugno Iker Bravo

L’Udinese ha in pugno Iker Bravo (19), attaccante del Bayer Leverkusen con un passato nel Real Madrid e nel Barcellona, da tempo nei radar dei friulani. L’operazione è di fatto conclusa e ora si attende solo la comunicazione sull’arrivo dello spagnolo in Italia.

Napoli, le prime foto di Buongiorno

Ecco le immagini dell'arrivo di Alessandro Buongiorno, nuovo difensore del Napoli, a Villa Stuart per le visite mediche.