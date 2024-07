Como show: dopo Reina pronti altri tre colpi

Il Como è letteralmente scatenato sul calciomercato. Dopo Pepe Reina (contratto fino al 2025) e Alberto Moreno, che si aggiungono quindi ad Andrea Belotti e Alberto Dossena, i lariani intendono definire anche le operazioni per Pau Lopez, Raphael Varane e Rodri Sanchez. Per quest'ultimo è in programma lunedì un appuntamento con il Real Betis, con l'obiettivo di definire l'operazione sulla base di un prestito con riscatto sui 6 milioni di euro. Il sì del giocatore è confermato e, proprio con in tasca il suo ok, il Como intende blindare l'affare portato avanti pure in questo caso da Cesc Fabregas, che è il vero protagonista del mercato della società neopromossa.