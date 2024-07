Calciomercato su Sky, da lunedì nuova conduzione: ecco chi ci sarà

MILANO - Novità dalla prossima settimana in "Calciomercato - L'Originale", la celebre trasmissione serale di Sky Sport che racconta trattative, acquisti e cessioni del nostro calcio, nella sessione estiva e in quella invernale. Iniziato il 3 giugno con Alessandro Bonan alla conduzione, affiancato da Gianluca Di Marzio e dal Fayna, il programma vedrà un avvicendamento da lunedì prossimo, 22 luglio: Vanessa Leonardi, infatti, sostituirà Bonan alla conduzione per quasi quattro settimane, come racconta la stessa giornalista di Sky Sport a TvBlog: "Resterò in onda fino al 16 agosto, giorno di vigilia dell’inizio del campionato - le parole di Leonardi - in queste settimane ho guidato la versione del weekend. È stato un modo per testare la trasmissione. In studio con me avrò Valentina Mariani, Manuele Baiocchini, Luca Marchetti e altri ospiti. Ci collegheremo con le squadre direttamente dai loro ritiri. Il calciomercato non si ferma mai, men che meno in questa fase. Credo che ci sarà un’accelerata, dal momento che gli allenatori puntano ad avere le rose al completo in vista dell’avvio di stagione". Il calciomercato continuerà anche dopo l'inizio del campionato per chiudersi ufficialmente la sera del 30 agosto.