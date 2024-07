Il presidente del Fenerbahce: "En-Nesyri? Stiamo perdendo la pazienza"

En-Nesyri: il Fenerbahce attende

Le trattative con gli spagnoli stanno proseguendo per limare la distanza economica tra l'offerta e la richiesta. Finora comunque, quella presentata dal Fenerbahce rimane la miglior offerta che il Siviglia ha ricevuto per En-Nesyri. A margine di un evento, il presidente del club turco Ali Koç ha affermato: "So che vi state chiedendo tutti dell'attaccante. Abbiamo amato moltissimo En-Nesyri - la parole riportate dal quotidiano spagnolo AS - Lo vogliamo ancora, ma la nostra pazienza sta finendo".

La Roma può ancora sperare

La Roma intanto rimane alla porta attendendo gli sviluppi. Non è ancora del tutto tagliata fuori dalla corsa per la firma dell'attaccante marocchino e può ancora sperare. Infatti, se il club decidesse di intervenire prima delle firme, forse sarebbe ancora in tempo per portare En-Nesyri nella Capitale.