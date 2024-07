Clamoroso dall'Inghilterra: "Donnarumma può trasferirsi in Premier"

"Il Manchester City pensa al portiere dell'Italia Gianluigi Donnarumma, vista l'incertezza sul futuro di Ederson". Secondo talkSPORT non ci sono dubbi in merito all'interesse di Guardiola per l'estremo difensore del Milan, dal 2021 al Psg. Una notizia che anima un'estate finora tranquilla sotto il profilo del mercato all'Etihad per i campioni della Premier League.