Todibo e quel retroscena sulla Juve: ecco quando poteva essere già bianconero

Era il 2019 quando Jean-Clair Todibo, proprio in Francia, ha incontrato un dirigente della Juventus per discutere della possibilità di lasciare il Tolosa per venire in Italia. La proposta era ritenuta interessante e valida, ma non come quella del Barcellona, che fu poi scelta dal centrale. Così, a distanza di anni, la storia si ripete ma l'epilogo dovrebbe essere diverso perché il difensore ha un accordo blindato con Cristiano Giuntoli da diverse settimane che intende rispettare. Anche recentemente, l'ex Barcellona ha infatti ripetuto al Nizza di volere solo la Juventus. E come raccontato su queste pagine, questa è la settimana indicata per la chiusura dell'affare.