Psg, non solo Osimhen: piace anche Nico Williams

La trattativa tra il Napoli e il Paris Saint-Germain per Victor Osimhen non decolla : l'attaccante nigeriano ha un clausola di 130 milioni, ma i francesi vorrebbero uno sconto sulla cifra iniziale per acquistarlo. Il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto anche a trattare, senza però allontanarsi troppo. Forse anche per questo il Psg starebbe pensando a Nico Williams .

Psg, la trattativa con il Napoli non decolla: si pensa a Nico Williams

Secondo quanto riportato da The Athletic e Marca, la società parigina avrebbe messo nel mirino uno dei protagonisti della Spagna vincente a Euro 2024. Luis Enrique, allenatore del Psg, lo conosce bene in quanto lo aveva già convocato per i Mondiali in Qatar. Il classe 2002 sarebbe il profilo ideale per sostituire Mbappé e rinforzare il reparto offensivo: anche il prezzo (l'Atheltic Bilbao chiede 60 milioni di euro) sarebbe più conveniente rispetto a Osimhen.