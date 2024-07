Soulé alla Roma diretta, segui il calciomercato live: le trattative di oggi

11:21

Napoli, il punto sull'attaccante

Il Napoli vuole Romelu Lukaku, ma al momento il suo arrivo è congelato perché Osimhen non è ancora partito. Le ultime sull'attacco. (LEGGI LA NOTIZIA)

11:10

En-Nesyri è atterrato in Turchia

Sui social è circolato la foto dell'arrivo di En-Nesyri, ex obiettivo della Roma, a Istanbul: l'attaccante marocchino sta per diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce di Mourinho.

11:00

10:45

Roma-Dahl, ci siamo: ecco quando potrebbe arrivare

L’esterno giocherà domani il preliminare di Conference League, poi è pronto a trasferirsi da De Rossi: LA SITUAZIONE

10:30

Juve-Koopmeiners, tutto bloccato: il motivo

L’Atalanta non cede l’olandese ad agosto inoltrato, ecco perché i bianconeri hanno fretta di trovare 60 milioni: I DETTAGLI

10:15

Napoli, Hermoso non interessa: l'annuncio del club sui social

Il centrale spagnolo si è svincolato dopo la fine della sua esperienza all'Atletico Madrid, ma non vestirà la maglia azzurra: il Napoli ha fatto chiarezza sui social

10:00

Soulé e la Juve: quel ruvido faccia a faccia

Il club: "Se non vai in Premier torni in Next Gen". E l’argentino: "Fate voi, io vado solo alla Roma". La situazione

9:45

Lazio, un'ombra su Castellanos: Taty al centro di un intrigo

Lotito chiede 20 milioni per lasciarlo partire: l'Atletico Madrid chiude Dovbyk e il Girona può tornare sull'argentino. In caso di addio idee Dia e Simeone jr, ma non solo: I DETTAGLI

9:30

Roma, l'offerta per Soulé è scaduta. La Juve è con le spalle al muro

Ghisolfi aveva presentato ai bianconeri una proposta da 28 milioni: Giuntoli non l'ha accettata ma adesso non ha altre alternative e l'argentino vuole soltanto i giallorossi LEGGI QUI I DETTAGLI

Milano