Dahl e Soulé a Roma diretta calciomercato: affari e trattative di oggi LIVE

Dagli sviluppi sull'asse Roma-Juventus alla situazione di Victor Osimhen, che può sbloccare l'arrivo a Napoli di Romelu Lukaku. Ma non solo. Segui in tempo reale tutte le notizie di mercato sul Corriere dello Sport - Stadio.

10:00

FANTACUP, in arrivo il listone ufficiale di Fantacalcio!

Il fanta sbarca sul Corriere dello Sport: iscriviti subito al nuovo gioco.

9:55

Colpani alla Fiorentina: il giocatore ha già cambiato la bio di Instagram

Andrea Colpani sarà presto un nuovo calciatore della Fiorentina. Il fantasista del Monza ha già cambiato la sua bio di Instagram. (GUARDA QUI)

9:50

Juve, Huijsen vola in Premier League

Blitz di Tiago Pinto per Dean Huijsen, pronto ad approdare in Premier League per sposare il progetto tecnico del Borunemouth. (TUTTI I DETTAGLI)

9:45

Soulé alla Roma, l'indizio social e le cifre

Matias Soulé sarà un nuovo giocatore della Roma: definite le cifre dell'affare. Arriva anche l'indizio social della fidanzata. (GUARDA QUI)

Roma