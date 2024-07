Huijsen saluta la Juve e va al Bournemouth: il messaggio sui social

Dean Huijsen è ormai un nuovo giocatore del Bournemouth . Manca ancora l'ufficialità ( LEGGI QUI LE CIFRE ), ma il difensore olandese ha già salutato la Juventus con un messaggio sui social. Il classe 2005, che negli ultimi sei mesi era stato in prestito alla Roma , saluta così il club con cui ha esordito tra i professinisti e in Serie A.

Juve, il saluto social di Huijsen

Questo, infatti, il post pubblicato da Huijsen: "Grazie Juve. Sono arrivato a sedici anni a Vinovo con il cuore pieno di speranza e di emozione, con il sogno di indossare un giorno la maglia della prima squadra. Ho conosciuto un club grandioso e persone fantastiche che mi hanno aiutato nel mio percorso e che ringrazierò sempre per tutto quello che mi hanno trasmesso. Grazie a tutti i tifosi che hanno sempre creduto in me. Avrei voluto dimostrare ancora di più quello che sono capace di fare giocando all’Allianz, ma la vostra passione e il vostro amore per questa maglia mi hanno comunque spinto a dare il massimo, sempre".