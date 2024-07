Dovbyk e Soulé alla Roma diretta calciomercato: affari e trattative di oggi LIVE

Roma scatenata, Dovbyk e Soulé per De Rossi. Il Napoli rinforza il centrocampo. La Juve lavora con l'Atalanta per l'arrivo di Koopmeiners. Tante le trattative in ballo, giorni caldi di calciomercato. Segui con il Corriere dello Sport-Stadio tutti gli aggiornamenti in tempo reale.