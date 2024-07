River Plate, Mastantuono show su punizione. E il Real prende appunti

Una perla su punizione di Franco Mastantuono regala al River Plate la vittoria contro il Sarmiento Junin a pochi minuti dal novantesimo. Una rete stupenda da parte del talento argentino neppure diciottenne già in orbita Real Madrid. In chiave calciomercato prende nota la squadra spagnola che segue da tempo il sedicenne talento albiceleste che col suo destro pennellato ha regalato una vittoria preziosa alla sua squadra .

Cosa scrivono dalla Spagna sul suo futuro?

La sua punizione dalla distanza ha raggiunto l'incrocio dei pali. Imparabile per il portiere avversario. Potenza, precisione ed eleganza, un gesto tecnico notevole per il giocatore che, scrivevano dalla Spagna qualche settimana fa, avrebbe già raggiunto l'accordo economico con gli spagnoli. La sua clausola è da 45 milioni, il River non fa sconti e intanto se lo gode. E il Real Madrid, a distanza, prende appunti...