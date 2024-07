Dovbyk e Osimhen, diretta calciomercato: tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

Archiviata la telenovela Soulé-Roma , si entra nel vivo di un'altra settimana di calciomercato , tra l'affare Dovbyk e l'assalto della Juve a Teun Koopmeiners, senza dimenticare Todibo e Adeyemi. La Lazio riflette, mentre sono ore di attesa per la "staffetta" Osimhen-Lukaku in casa Napoli . Segui tutte le notizie in tempo reale sul Corriere dello Sport - Stadio.

11:35

Bremer e la clausola che favorisce la Premier

Clausola da 66 milioni di euro valida fino al 10 agosto: l'ombra della Premier League su Gleison Bremer, pilastro difensivo della Juve di Thiago Motta. (LEGGI TUTTO)

11:15

11:11

Ostigard, l'agente: "C'è un motivo se ha lasciato Napoli"

Dopo il trasferimento di Ostigard al Rennes, torna a parlare l'agente dell'ex difensore del Napoli, intercettato dai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Non è stato messo alla porta, ma c'è un motivo se è partito". (LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI)

10:55

Dovbyk titolare in Girona-Tolosa: la Roma aspetta

Il Girona lancia un segnale alla Roma, schierando Dovbyk dal primo minuto contro il Tolosa in amichevole. Le parti restano vicine, con il ds giallorosso Ghisolfi che tratta con gli spagnoli per definire l'affare. Poi, è arrivata la sostituzione dell'ucraino. (COSA È SUCCESSO)

10:45

Lazio, anche Cataldi in uscita

Danilo Cataldi, futuro incerto. Il centrocampista non sembra rientrare nei piani di Baroni. (LA SITUAZIONE)

10:31

Napoli, assalto a Gilmour e Brescianini

Il Napoli è pronto a rivoluzionare la mediana di Antonio Conte, tra nuovi titolari e possibili seconde linee. Gilmour e Brescianini sempre vicinissimi, ma serve liberare due slot. (LA SITUAZIONE)

10:20

Roma, ora gli esterni: due nomi per De Rossi

La Roma, dopo aver chiuso l'affare Soulé, vuole rinforzare anche la batteria degli esterni di Daniele De Rossi. Due profili in cima al taccuino di Ghisolfi. (LEGGI QUI)

10:00

Rabiot, il saluto social alla Juve

Dopo aver visto scadere il suo contratto con la Juve lo scorso 30 giugno, Adrien Rabiot ha deciso di non continuare l'avventura alla corte di Thiago Motta, in attesa della chiamata giusta. Sui social, oggi, è arrivato anche il saluto al popolo bianconero: "Dopo 5 stagioni alla Juventus, 5 anni a Torino, voglio salutarvi e ringraziarvi. Tutti voi che siete stati presenti per me. Il club e tutti gli staff. E voi tifosi, sempre vicini e molto affettuosi! Grazie di tutto Juventus. Arrivederci e buona fortuna". (LEGGI LA NEWS)

9:55

Koopmeiners-Juve, la distanza tra domanda e offerta

La Juventus vuole mettere a segno il colpo Koopmeiners in questa sessione di mercato. È ufficialmente partito l'assalto di Giuntoli al centrocampista dell'Atalanta, club che valuta l'olandese 60 milioni di euro. C'è distanza, ma la strategia dei bianconeri è chiara. (LE CIFRE)

9:40

Napoli, il piano di Conte per sbloccare la staffetta Lukaku-Osimhen

Romelu Lukaku, fortemente voluto da Antonio Conte, è l'erede di Victor Osimhen. Per consentire al belga di approdare a Napoli, è necessario sbloccare l'affare che riguarda il centravanti nigeriano, conteso da Psg e Chelsea. (IL PIANO)

9:30

Lazio, riflessioni su Laurienté e Bellingham Jr

Sono ore importanti per il mercato della Lazio, con Baroni che aspetta almeno tre innesti per completare la rosa a sua disposizione. Laurienté sempre in pole per rinforzare la batteria degli esterni offensivi, ma la richiesta del Sassuolo resta alta. Si raffredda la pista Cherki del Lione, ma occhio a Correa e Bellingham Jr. (LA SITUAZIONE)

9:20

Dovbyk-Roma, cosa manca alla chiusura

Artem Dovbyk vuole solo la Roma. De Rossi lo aspetta, Ghisolfi è a Girona per chiudere l'operazione e raggiungere l'accordo definitivo con il club spagnolo. (TUTTI I DETTAGLI)

