Dovbyk alla Roma diretta annuncio ufficiale: segui il calciomercato LIVE

Dovbyk alla Roma, l'attesa del Napoli per Lukaku , la Lazio su Laurienté , la Juve tra Koopmeiners e Nico Gonzalez, la Fiorentina che chiude per Gudmunddson . Tante trattative in questo venerdì 2 agosto, segui tutti gli sviluppi in tempo reale con la diretta testuale del Corriere dello Sport-Stadio.

11:13

Lazio, il mercato attorno a Cancellieri

Matteo Cancellieri piace a mezza Serie A, con qualche sondaggio pure valicando le Alpi. Non si può certo dire che non ci sia mercato per l’attaccante in uscita dalla Lazio, al massimo quello che manca è un punto d’incontro tra la società biancoceleste e i potenziali acquirenti. Ce ne sono tanti in lista, a partire dal Rennes in Ligue 1, fino ad arrivare alle manifestazioni d’interesse arrivate dal nostro campionato.

10:48

FANTACUP, in arrivo il listone ufficiale di Fantacalcio!

Il fanta sbarca sul Corriere dello Sport: iscriviti subito al nuovo gioco.

10:36

Inter, idea Bonazzoli

L'Inter come quinto attaccante non ha smesso di valutare il profilo di Federico Bonazzoli, punta attualmente di proprietà della Salernitana ma in uscita dai granata a causa di uno stipendio troppo alto per la Serie B. Sarebbe una opzione low cost, gradita anche a Simone Inzaghi.

10:24

Roma, che entusiasmo per Dovbyk

Artem Dovbyk ieri alle 12 è sbarcato all’aeroporto di Ciampinto pronto a vivere la sua avventura in giallorosso. Non è bastato il caldo torrido, i 40 gradi (all’ombra) e l’asfalto rovente del terminal privato per fermare oltre duecento romanisti in festa. (LEGGI LA NOTIZIA)

10:10

Juve tra Koopmeiners e Nico Gonzalez

Juventus su Koopmeiners, l'Atalanta fa muro e i bianconeri vanno anche su Nico Gonzalez che piace proprio ai nerazzurri. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:55

Gudmundsson si avvicina alla Fiorentina

Albert Gudmundsson si avvicina alla Fiorentina. Il club di Commisso vuole rinforzare l'attacco con l'esterno islandese del Genoa. I due club trattano sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:43

Lukaku vuole solo il Napoli

Romelu Lukaku vuole solo il Napoli per tornare a lavorare con Conte. Il belga in attesa di novità. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:27

Lazio, ultime su Laurienté

Per Laurienté alla Lazio ci sono stati contatti e incontri, ma è un classe 1998, ha compiuto 25 anni e per essere tesserato va liberato un posto tra gli “over”. Si continua a trattarlo, deve scendere il prezzo fatto da Carnevali. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:16

Dovbyk alla Roma, i retroscena

Una trattativa lampo, un guizzo improvviso e la Roma si è assicurata Artem Dovbyk. Ma sebbene l’operazione a qualcuno può essere sembrata semplice e apparentemente senza rischi o pericoli, il club giallorosso ha lavorato, sudato e faticato per arrivare alla fumata bianca. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:15

