Calciomercato, tutte le trattative e gli affari del 2 agosto. Rivivi la diretta

Dovbyk alla Roma, l'attesa del Napoli per Lukaku , la Lazio su Laurienté , la Juve tra Koopmeiners e Nico Gonzalez, la Fiorentina che chiude per Gudmunddson . Tante trattative di calciomercato hanno caratterizzato questo venerdì 2 agosto: rileggi tutti gli sviluppi in tempo reale, rivivi la diretta testuale del Corriere dello Sport-Stadio.

Dovbyk ha poi aggiunto: "Ho parlato sia Dan sia Ryan Friedkin. Non avevo mai parlato con un presidente prima di un trasferimento. Ci tengo molto a ringraziare la famiglia Friedkin. Tutto questo mi ha convinto a venire qui. Sento la responsabilità ma è un onore giocare in Italia. Cercherò di esprimere il mio miglior calcio. Nella scorsa stagione e in quella precedente ho segnato molti gol in area, spero di fare altrettanto qui a Roma".

Dopo il saluto sul canale X della Roma, Dovbyk si è presentato in maniera più approfondita con una lunga intervista sul canale YouTube del club giallorosso: "Sono veramente contento, finalmente questa trattativa si è conclusa e non vedo l'ora di vivere i primi giorni con la squadra. Perché ho scelto la Roma? Perché un grande club con una grande storia, con un progetto importante in cui credo. Spero che riusciremo a fare qualcosa di importante nella prossima stagione".

Su De Rossi, Dovbyk ha spiegato: "Ho parlato con il mister, mi ha spiegato qualcosa a livello tattico e mi ha parlato del club. Dopo quella conversazione ho sentito un'emozione positiva ed è anche per questo che ho fatto questa scelta. La Roma ha grandi giocatori, che hanno tanta qualità. Tutti conoscono le loro doti e spero che possano creare opportunità che io cercherò di trasformare in gol. L'Olimpico è uno stadio meraviglioso, ho visto molte partite che si sono giocate al suo interno. Ci sono 70mila tifosi e sarà straordinario giocare davanti a così tante persone. Penso che uno stadio così ti dia quell'energia in più".

"La società L.R. Vicenza comunica che il calciatore Vladimir Golemi?, sottoposto alle consuete visite mediche che si svolgono all’inizio della stagione, non ha ottenuto l’idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica. Tutta la famiglia biancorossa desidera stringersi attorno al proprio Capitano in questo momento, fornendogli tutto il supporto necessario per affrontare tale situazione. Forza Capitano!".

18:54

Bologna, ufficiale Erlic: il comunicato

"Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’US Sassuolo il diritto alle prestazioni sportive del difensore Martin Erlic.

Quarto calciatore croato della storia del Club, reduce dalla spedizione agli Europei con la propria Nazionale, è un centrale di struttura fisica e grande senso della posizione con già 4 stagioni da titolare in Serie A alle spalle. Classe ’98, è forte nel gioco aereo e attento in marcatura, solido e affidabile: ingaggiato dal Parma per il proprio settore giovanile nel 2014, in seguito al dissesto finanziario dei ducali si è trasferito a qualche chilometro di distanza, in quel Sassuolo che ne ha accompagnato la crescita e l’affermazione fino al massimo livello dopo qualche annata in prestito.

Protagonista di un bel campionato d’esordio fra i professionisti al Sudtirol a 19 anni, con lo Spezia ha poi ottenuto una storica promozione in A nel 2019-20 (vincendo i playoff) sotto la guida di Mister Italiano: 27 partite da stopper in coppia con Terzi o Capradossi nella retroguardia a 4, poi due importanti salvezze con gli aquilotti e l’esordio in Nazionale contro la Francia in Nations League a giugno 2022. Si impone per leadership difensiva ed efficacia nel corpo a corpo anche nella prima vera stagione in neroverde, a metà della quale partecipa ai Mondiali qatarioti chiusi dalla Croazia con la vittoria sul Marocco nella finale per il terzo posto. 60 presenze in due stagioni al Sassuolo, l’ultima terminata con la retrocessione dopo un anno complicato, prima dell’approdo in rossoblù".

18:45

Dovbyk: "Daje Roma!"

Sempre sui social della Roma sono arrivate le prime parole da calciatore giallorosso di Dovbyk: "Sono molto felice di essere qui, di essere entrato a far parte di questo grande club. Daje Roma, daje!".

18:30

Begic al Frosinone

Il Parma ha ceduto in prestito Begic al Frosinone: è ufficiale.

18:15

18:00

Il profilo in inglese su X della Roma celebra l'ufficialità di Dovbyk

"Vale la pena aspettare". Il profilo in inglese su X della Roma celebra l'annuncio ufficiale di Dovbyk.