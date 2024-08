Calciomercato diretta, da Koopmeiners a Gudmundsson: tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

Dalle ultime sulla trattativa tra Juventus e Atalanta per Koopmeiners all'evoluzione dell'affare Gudmundsson in ottica Fiorentina . Tutte le ultime di calciomercato dalla giornata oggi: segui gli aggiornamenti in tempo reale.

11:15

Fiorentina su McKennie

Weston McKennie, 25 anni continua a essere seguito dalla dirigenza viola. Se però la trattativa dovesse prendere corpo sarebbe svincolata dalla questione Gonzalez. . Il punto è che ad oggi la Fiorentina ha parlato solo con McKennie e non con Cristiano Giuntoli. Si è mossa, insomma, dialogando col procuratore del ragazzo, prendendo atto che le richieste sono alte ma che, se non dovessero inserirsi altre squadre, potrebbero leggermente sgonfiarsi. Magari grazie alla collaborazione proprio della Juventus, un po' come accaduto per Arthur Melo.

11:00

Fiorentina, vendi uno e prendi due?

La Fiorentina proverebbe a fare una specie di “vendi uno e prendi due” per dare una fisionomia completamente nuova al reparto offensivo. In soldoni (sempre aspettando quelli veri): via Gonzalez, dentro Gudmundsson e poi - magari sul declinare del mercato - assalto a Berardi per inserire anche l’esterno del Sassuolo che è sogno di intere estati viola da almeno due-tre stagioni a questa parte.

10:45

La top 20 dei colpi più costosi della Serie A

La classifica completa:

10:30

Lazio a caccia di un regista: due i nomi per Baroni

La società nei mesi scorsi ha studiato Alexsander del Fluminense (20 anni). Dal Belgio: si segue Galarza del Genk:

10:15

Vicenza, Golemic non ha ottenuto l'idoneità sportiva dopo le visite mediche

La nota ufficiale del club: "La società L.R. Vicenza comunica che il calciatore Vladimir Golemi?, sottoposto alle consuete visite mediche che si svolgono all’inizio della stagione, non ha ottenuto l’idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica. Tutta la famiglia biancorossa desidera stringersi attorno al proprio Capitano in questo momento, fornendogli tutto il supporto necessario per affrontare tale situazione. Forza Capitano!".

10:00

Napoli, Conte freme: gli manca il 9. Osimhen in ghiaccio e Lukaku aspetta

Soddisfatto di squadra e primi acquisti, ora è in attesa di altri rinforzi. Ecco cosa può succedere:

9:45

Roma show sul mercato, ha speso più di tutti in Serie A: la classifica

Le mosse, tra acquisti e cessioni, delle 20 squadre di Serie A:

9:30

La Juve di Thiago Motta: la formazione con Koopmeiners, Nico Gonzalez e Sancho

Ecco il probabile undici con gli innesti che potrebbero arrivare dal mercato:

9:05

Koopmeiners, la Juve rilancia: la nuova offerta all'Atalanta

