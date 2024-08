Abraham e Lukaku diretta calciomercato: le trattative di oggi LIVE

Inizia un'altra intensa settimana di calciomercato . Diversi i fronti caldi: dal Napoli che deve cedere Osimhen per portare Lukaku alla corte di Conte , alla Roma che pensa a Saelemaekers e che, dopo il colpo Dovbyk , potrebbe presto salutare Abraham , nel mirino del Milan . Tiene poi banco anche il futuro di Chiesa , messo ufficialmente in uscita da Thiago Motta . Aggiornamenti in tempo reale, segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

12:30

Atalanta, Hateboer al Rennes, su O'Riley piomba il Chelsea

Uscita importante per l’Atalanta: Hans Hateboer (30) è stato venduto al Rennes di Ricky Massara per 3 milioni. Il terzino lascia così la Dea dopo sette anni dal suo arrivo. Nel frattempo, da quanto trapela, è aumentata la concorrenza per Matt O’Riley (23). Secondo fonti inglesi, sul centrocampista molto stimato dai nerazzurri è piombato anche il Chelsea. Ricordiamo che il Celtic lo valuta 25 milioni di euro, l’offerta del club dei Percassi è sui 18.

12:15

Asse Cagliari-Napoli: non solo Gaetano, ai sardi piace Cheddira

Non solo Gaetano. Nei discorsi tra Cagliari e Napoli è finito anche anche Walid Cheddira (26) che, ad oggi, è sicuramente in vantaggio rispetto a M’Bala Nzola (27) della Fiorentina per il nuovo attacco dei sardi. L’affondo su Walid Cheddira o per un altro centravanti può arrivare, però, solo con l’uscita di Gianluca Lapadula (34), in scadenza nel 2025 e sempre più vicino al Pisa.

12:00

Fiorentina, tre colpi in canna

Fiorentina, settimana decisiva per Gudmundsson, Tessmann e Bove. Il sì per l’islandese può arrivare in pochi giorni. Poi la Viola deciderà il futuro di Gonzalez.

11:45

Lazio, Cherki jolly per l'attacco

La Lazio valuta un identikit da trequartista e ala, di esperienza già provata: Rayan Cherki del Lione. Compirà ventuno anni il 17 agosto, è in scadenza nel 2025. I francesi partono da una valutazione di 20 milioni, potrebbero concedere uno sconto per non perdere il giocatore a zero. Cherki chiede un contratto di almeno quattro anni a 2,5 milioni a stagione. Alto 1,80, ha un fisico vigoroso e grandi colpi. Ha giocato 141 partite con il Lione, così giovane (17 gol e 25 assist lo score). La Lazio attenderà l’evoluzione del mercato di agosto, difficilmente interverrà nei prossimi giorni, è più probabile pronosticare assalti dopo Ferragosto o nel finale di mercato. Sempre che non cambino gli scenari, che non spuntino occasioni o che i partenti non partano prima.

11:30

Milan, stretta finale per Fofana e Royal

Milan, Fofana e Royal: è assalto finale. Settimana decisiva per Il francese e il brasiliano. In uscita si lavora su Adli, Origi e Ballo-Touré: fuori dal progetto.

11:15

Napoli, via Gaetano e dentro Gilmour

Comincia la settimana decisiva per l’addio di Gianluca Gaetano. È testa a testa tra Parma e Cagliari. Si ragiona sugli otto milioni di euro, trattative in corso per la cessione del centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Napoli. Il suo addio spalancherebbe le porte all’arrivo del sostituto, ovvero Billy Gilmour del Brighton.

11:00

Juve, mercato in uscita: la curiosità

Retroscena Juve: Motta li taglia e lo store fa sparire le magliette di 7 epurati, ecco chi sono. Incedibile decisione del merchandising: non sono acquistabili le maglie personalizzate di chi non rientra nei piani del tecnico. LEGGI TUTTO

10:45

Roma, spesi 100 milioni

Roma, spesi 100 milioni ma De Rossi aspetta gli ultimi ritocchi. La lista del tecnico parte dagli esterni (ma ne basta anche uno), poi un terzino e un centrocampista: tutti i dettagli. LEGGI TUTTO

10:30

Scamacca shock, si opera subito: l'infortunio è grave

Scamacca shock, si opera subito: l'infortunio è grave. Le sue condizioni. Intervento chirurgico già programmato per l’attaccante dell’Atalanta che salterà gran parte della stagione. L'Atalanta a questo punto dovrebbe tornare sul mercato per sostiturlo nel periodo di assenza prolungata. LEGGI TUTTO

10:16

Lazio, rebus attaccante: Baroni sceglie il modulo

Lazio, rebus attaccante: Baroni sceglie il modulo. I nuovi attaccanti biancocelesti sono stati poco incisivi nel 4-2-3-1 di Frosinone. Dele-Bashiru ancora disorientato, il tecnico può riprovare il 4-3-3. LEGGI TUTTO

10:01

Bonaventura all'Al-Shabab

Bonaventura saluta l'Italia: giocherà nell'Al-Shabab. Contratto fino al 30 giugno 2025.

10:00

Juve, Koopmeiners e non solo

Calciomercato Juve, Koopmeiners e non solo: le urgenze per Giuntoli. Dal rilancio sull’atalantino all’attesa per Nico Gonzalez e Todibo e il nodo Chiesa: una settimana impegnativa per il club bianconero. LEGGI TUTTO

9:45

Roma, idea Saelemaekers

Roma, idea Saelemaekers: Alexis e Okafor per Abraham al Milan. De Rossi ha chiesto due esterni alti e il belga fa al caso dei giallorossi. Il club rossonero invece vuole fortemente Tammy: tutti i dettagli. LEGGI TUTTO

Milano