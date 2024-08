Diretta calciomercato: tutte le trattative e gli affari LIVE

12:14

La Roma aspetta il Besiktas per Karsdorp

Karsdorp al Besiktas? L’affare si può fare. O almeno se lo augura la Roma che sta aspettando novità riguardo i contatti tra il club turco e il terzino destro. (LEGGI LA NOTIZIA)

11:55

Fiorentina, le condizioni per l'addio di Nico

La Fiorentina ha ribadito a Nico Gonzalez e a chi fosse interessato di prendere in considerazione solo proposte che garantiranno una contropartita in soldi: come quella dell’Atalanta, ad esempio, che ha sempre in canna l’offerta da 28-30 milioni per arrivare all’argentino, mentre ribadito che gli uomini di mercato viola puntano ai quaranta milioni.

11:35

Roma su Saelemaekers e Okafor

Abraham è sempre nel mirino del Milan e la Roma sta pensando di sfruttare questa opportunità magari per andare a prendere uno tra Saelemaekers e Okafor. L’idea c’è, ma ancora resta tale aspettando anche le mosse dell'Atalanta che è alla ricerca di un sostituto di Scamacca.

11:23

Juve, rilancio per Koopmeiners

Per Koopmeiners è pronto il rilancio da parte della Juventus tramite una proposta superiore ai 50 milioni. I 60 che chiede l'Atalanta non sono così distanti, soprattutto se nell’affare dovesse confluire Milik che a Bergamo sostituirebbe Scamacca, appena operato al ginocchio.

11:09

Inter, ufficiale Carboni al Marsiglia

Ora è ufficiale, l'Inter cede in prestito Valentin Carboni al Marsiglia. Lo ha comunicato il club nerazzurro con una nota pubblicata sul sito. "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Valentin Carboni al Marsiglia. Il calciatore argentino classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione", si legge nella nota. Nei giorni scorsi il calciatore argentino ha firmato anche il suo rinnovo con il club nerazzurro fino al 2029.

10:51

Lukaku vuole solo il Napoli

Lukaku si allena ma ha scelto il Napoli e soprattutto ha deciso di aspettarlo fino all’ultimo istante utile, scartando qualsiasi ipotesi diversa da Conte. Vuole lavorare di nuovo con lui ed è già d’accordo con il club azzurro, mentre con il Chelsea c’è ancora da lavorare: il ds Manna propone 25 milioni più bonus.

10:34

Lazio, quanti esuberi: valgono un tesoretto

Lotito aspetta le cessioni di Fabiani. Akpa Akpro, Cancellieri, Fares, Basic e Andrè Anderson possono generare, da qui a fine agosto, un tesoretto di 15 milioni utile per il mercato in entrata. (LEGGI LA NOTIZIA)

10:19

Juve, sprint per Galeno

Juve, ieri c’è stata un’accelerata importante: il direttore tecnico Giuntoli ha avuto un colloquio molto proficuo con Bertolucci, l’agente di Wenderson Galeno. (LEGGI LA NOTIZIA)

10:04

Napoli, si pensa a Kepa per la porta

Il Napoli riflette su Meret e intanto ripensa a Kepa, il portiere spagnolo vicino al club azzurro già nel 2022. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:43

Fiorentina-Gudmundsson, ci siamo

La Fiorentina si avvicina ad Albert Gudmundsson del Genoa. Affare in dirittura d'arrivo. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:31

Napoli, Osimhen corre da solo

Victor Osimhen si allena da solo. È in attesa di nuova destinazione, ha intenzione di cambiare aria e dunque, in un certo qual modo, d’intesa con il club ha intrapreso un percorso che si svilupperà su una strada parallela. Fino a nuovo ordine. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:16

Roma, l'elenco dei giocatori in uscita

Abraham, Darboe, Solbakken, Shomurodov, Zalewski, Karsdorp: su questi sei giocatori ancora a libro paga Souloukou e Ghisolfi stanno lavorando per sfoltire la rosa e strutturare un tesoretto utile per andare a inserire gli ultimi tasselli. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:03

Lazio, ancora due acquisti

Due acquisti per la Lazio, diverse trattative in corso per la società di Lotito. (LEGGI LA NOTIZIA)

