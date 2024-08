Diretta calciomercato: segui tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

Retegui all'Atalanta, sprint Napoli per David Neres , Juventus su Galeno : tante le trattative di mercato vive oggi, 8 agosto. Sul Corriere dello Sport-Stadio tutte le notizie di giornata con aggiornamenti in tempo reale.

12:46

Fiorentina, le richieste di De Gea

La Fiorentina cerca un portiere. Il nome più apprezzato ad ora è quello dello svincolato David De Gea, favorevole all'ipotesi di trasferirsi a Firenze. La richiesta del classe 1990 è di 2 milioni di euro più 1 legato ai bonus con opzione a proprio favore per la stagione 2025-2026. Così da guadagnare 3 milioni più 1 di bonus. La società riflette.

12:27

FANTACUP: scopri tutti i premi in palio

Premi incredibili per il nostro nuovo gioco del Fanta, scoprili tutti! E clicca qui per iscriverti!

12:20

Lazio, Fares in uscita

Sta per sbloccarsi il mercato in uscita della Lazio: Mohamed Fares, dopo essere stato vicino al Partizan Belgrado, adesso ha ricevuto un sondaggio da parte dei greci del Panserraikos.

12:14

Dal Portogallo: "Neres e il Napoli più vicini"

Il quotidiano Record conferma che si avvicina l'accordo tra Napoli e Benfica per l'ala brasiliana, David Neres. La società portoghese ha abbassato le pretese.

11:59

Milan, Jovic può partire

Luka Jovic che ha segnato ieri contro il Barcellona in amichevole potrebbe salutare il Milan nonostante il rinnovo recente. C’è stato un nuovo incontro con il suo agente per trovare una sistemazione.

11:43

Fiorentina, domani la presentazione di Colpani

Si terrà domani la presentazione del nuovo acquisto della Fiorentina, Andrea Colpani. Lo fa sapere il club viola con un post su X: "ACF Fiorentina - si legge - comunica che domani, venerdì 9 agosto, alle ore 13:00, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del calciatore Andrea Colpani".

11:29

Juventus, le cifre dell'affare Galeno

Galeno si avvicina alla Juventus. C’è voluto relativamente poco per trovare un’intesa di massima per uno stipendio da 3 milioni netti a stagione. La Juve sta preparando al Porto un’offerta da 30 più bonus, raggiungibili tramite le prestazioni individuali e di squadra, ed è convinta possa bastare per convincere il nuovo presidente Villas-Boas. (LEGGI LA NOTIZIA)

11:11

Milan, Emerson Royal ad un passo

Emerson Royal è sempre più vicino al Milan. Nella serata di ieri c’è stata una nuova call tra il club rossonero e il Tottenham per chiudere l’operazione. Bisogna sistemare gli ultimi dettagli burocratici e i bonus. Per quanto riguarda invece la parte fissa, la quota che il Milan verserà al club inglese è di circa quindici milioni di euro.

11:03

Retegui all'Atalanta, tutte le cifre

Mateo Retegui si trasferisce dal Genoa all'Atalanta per una cifra sui 22 milioni più 3 di bonus e firmerà un contratto fino al 2028 da circa 2,2 milioni di euro a stagione.

10:45

Cagliari, si riapre trattativa per Gaetano

Il Cagliari ha riparlato con il Napoli di Gaetano. L’ultima offerta è sugli 8 milioni di euro più bonus, a fronte di una richiesta di 12 milioni. Il presidente Tommaso Giulini farà il possibile per riportare in Sardegna il calciatore, ma senza cambiare troppo la proposta che lui reputa in linea con il valore del ragazzo.

10:28

Atalanta, fatta anche per Pubill

Non solo Retegui. Nelle ultime ore l’Atalanta ha praticamente definito Marc Pubill (21) dell’Almeria: il laterale destro costerà 15 milioni.

10:16

Genoa, le idee per l'attacco

Il Genoa ha intensificato così i contatti per il macedone Bojan Miovski (25) dell’Aberdeen, valutato dal suo club sui 5 milioni di euro e accostato anche ad altre società di A. Nei radar dei rossoblù pure Giovanni Simeone (29) e Nikola Krstovic (24). Dal Lecce i liguri vorrebbero anche Rémi Oudin (27).

10:04

Il Napoli stringe per Neres

Sprint del Napoli per David Neres del Benfica. Ieri incontro con il suo agente, arrivato in Italia da qualche giorno. Le ultime. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:44

Roma, grandi manovre in uscita

Priorità alle cessioni. È questa l’indicazione della Roma sulle prossime mosse di mercato, è questa la strategia di Souloukou e Ghisolfi per sfoltire la rosa, incassare dopo aver investito cento milioni, e creare un tesoretto utile per andare poi a inserire determinati giocatori nei ruoli più scoperti. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:33

Atalanta, visite mediche per Retegui

Mateo Retegui è appena arrivato a Milano per svolgere le visite mediche con l'Atalanta. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:22

Gasperini parla di Koopmeiners

Gian Piero Gasperini parla di Teun Koopmeiners: "Ha già un accordo, si sente stressato e ha deciso di non giocare e non allenarsi più con noi". (LEGGI LA NOTIZIA)

Milano