Koopmeiners alla Juve diretta: trattative calciomercato oggi LIVE

Koopmeiners si avvicina alla Juventus, Dia dice sì alla Lazio, il Napoli lavora per Lukaku, De Gea arriva a Firenze: tante le trattative di mercato vive oggi, venerdì 9 agosto. Sul Corriere dello Sport-Stadio tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

12:08

Juve, sfuma Todibo: visite con il West Ham

Jean-Clair Todibo non sarà un giocatore della Juventus. Il difensore francese, 24enne, a lungo inseguito dai bianconeri è pronto a lasciare il Nizza e a unirsi al West Ham, per giocare in Premier League. Il giocatore è atteso a Londra, per unirsi al nuovo club e svolgere a breve le visite mediche. (LEGGI LA NOTIZIA)

11:43

FANTACUP: scopri tutti i premi in palio

Premi incredibili per il nostro nuovo gioco del Fanta, scoprili tutti! E clicca qui per iscriverti!

11:36

Napoli, Folorunsho in uscita

In casa Napoli bisognerà risolvere in fretta la situazione di Michael Folorunsho, passato in pochi giorni dal rinnovo fino al 2029 alla cessione improvvisa all'Atalanta, sfumata per un clic. Ora c'è la Lazio (ma non solo).

11:18

Palermo, triennale per Verre

Contratto di tre anni con il Palermo, fino al giugno 2027, per Valerio Verre, svincolato dopo l'ultima stagione alla Sampdoria. Il tecnico Dionisi ha così a disposizione un nuovo rinforzo per il centrocampo rosanero. Per Verre è il terzo ritorno al Palermo, dopo le esperienze nel 2013-2014, stagione culminata nella promozione in serie A, e nel 2022-23. Il centrocampista si è unito alla squadra che domenica sfiderà il Parma in Coppa Italia al Tardini.

11:06

Juve, obiettivo Nico Gonzalez

Nico Gonzalez è il vero primo obiettivo della Juve per la fascia destra, quella che rimarrà orfana di Federico Chiesa, personaggio ancora in cerca di autore e che rischia di arrivare sul finire di mercato senza un’idea precisa sul dove proseguire la sua storia calcistica.

10:45

Napoli, Cajuste ai saluti

La prossima operazione che il Napoli chiuderà ufficialmente sarà la cessione di Jens Cajuste al Brentford, in prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di sterline, più o meno 12 milioni di euro, legato alla salvezza. Lunedì svolgerà le visite mediche.

10:30

Milan, quasi fatta per Emerson Royal

Emerson Royal si avvicina al Milan. La resistenza del Tottenham sta per crollare, da giorni si lavorava sui dettagli con vista su un week-end di prevedibile lieto fine.

10:21

Bologna, ufficiale il rinnovo di Ravaglia

Il Bologna ha reso noto di "aver raggiunto l'accordo con il portiere Federico Ravaglia per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028".

10:03

Napoli, Lukaku anche con Osimhen

Il Napoli sta provando a prendere Romelu Lukaku a prescindere dalla situazione Osimhen. La trattativa col Chelsea procede. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:51

Lazio, Dia ha detto sì a Lotito

Boulaye Dia è più vicino alla Lazio. Forse non si era mai allontanato e di sicuro, come segnalato, non era sparito dai radar di Formello. Due giorni fa l’incontro a Roma dei suoi agenti con Lotito e Fabiani: l’attaccante senegalese della Salernitana ha dato la propria disponibilità al trasferimento. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:36

Roma, Smalling apre all'Arabia

Roma, Smalling in uscita ha aperto ora all'ipotesi Arabia Saudita. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:16

Koopmeiners e la promessa dell'Atalanta

Teun Koopmeiners, ora, si sta avvicinando alla Juventus. Le ultime sulla trattativa. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:02

